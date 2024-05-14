وزير الصناعة يطالب باستكشاف الأسواق الأفريقية

على غرار أسواق موريتانيا وليبيا وتونس

طالب وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، مسؤولي مؤسسة “إلكترو أندوستري” وهي مؤسسة عمومية متخصصة في انتاج المحركات والمحولات الكهربائية، بالاسراع في استكشاف الأسواق الأفريقية.

وخلال زيارة قادة قادته إلى المؤسسة أمس الإثنين، تفقد الوزير كل جوانب المصنع الواقع في بلدية عزازقة ولاية تيزي وزو، وفي ظل القدرات الإنتاجية المعتبرة لهذه المؤسسة طالب الوزير عون، مسؤولي المؤسسة بـ “البحث عن فرص في الأسواق الأجنبية، سيما السوق الإفريقية، على غرار السوق الموريتاني والتونسي والليبي”، مطمئنا مسؤولي هذه المؤسسة باستعداد السلطات العمومية لتقديم تسهيلات في عمليات التصدير.

كما وجه الوزير تعليماته لمسؤولي نفس المؤسسة بغية تسريع مسار إنتاج منتوجهم الجديد، المتمثل في محول بقوة عالية, بالشراكة مع مؤسسة هندية، مطالبا في الوقت ذاته، بتقديم توضيحات حول أسباب التأخر المسجل في هذا المشروع الذي تم اطلاقه في سنة 2018.