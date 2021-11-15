عرض وزير الصناعة أحمد زغدار ، الإثنين، على السفيرة التركية ماهينور ازدمير كوكتاش فرصا للاستثمار في 3 قطاعات صناعية بالجزائر.

وفي لقاء جمع الوزير زغدار بسفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور ازدمير كوكتاش تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

وحسب بيان لوزارة الصناعة فقد شجع “زغدار الجانب التركي لتجسيد استثمارات أكبر في الجزائر خصوصا في قطاعات الصناعة، الصناعات الغذائية والفلاحة”.

كما أبرز الوزير “توجهات المنظومة الجديدة المؤطرة للاستثمار وما تحويه من تحفيزات، امتيازات وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب”.

ومن جانبها، “عددت السفيرة التركية بعض التجارب الناجحة للمؤسسات التركية في الجزائر مبدية اهتمام مؤسسات أخرى بالاستثمار فيها بالنظر إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، من جهة، والفرص التي تتيحها السوق الجزائرية، من جهة أخرى”.

زغدار: الجزائر ترغب في تعزيز شراكتها الصناعية مع تركيا

وفي 22 أكتوبر 2021، بحث وزير الصناعة أحمد زغدار مع وزيري التجارة التركي محمد موش والنيجيري نيي أديبايو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وبلديهما.

والتقى زغدار، الخميس، باسطنبول على هامش مشاركته في منتدى الأعمال والاقتصاد “تركيا-افريقيا”،2021 بوزير التجارة التركي، محمد موش.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتركيا وسبل تعزيزها.

وجدد زغدار، في هذا الخصوص، رغبة الجزائر في تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاقتصادية مع تركيا لاسيما في الجانب الصناعي.

كما التقى زغدار وزير التجارة والصناعة والاستثمار النيجيري، السيد نيي أديبايو وبحثا سبل تعزيز الشراكة، الاستثمار والتجارة بين الجزائر ونيجيريا.

كما ذكر زغدار، بهذه المناسبة، بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بالنظر الى عمق العلاقات التاريخية وكذا الى الدور المحوري للجزائر ونيجيريا في القارة الإفريقية مؤكدا رغبة الجزائر في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والصناعبة.

ومن جهته، أشاد الوزير النيجيري بعمق العلاقات الأخوية، مقترحا تنظيم منتدى اقتصادي بين الجزائر ونيجيريا في الأشهر القليلة القادمة.

زغدار: الجزائر وتركيا أمام فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

دعا وزير الصناعة، أحمد زغدار إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتركيا من خلال استغلال كل فرص الشراكة المتاحة بين البلدين.

وأكد زغدار ، الخميس 21 أكتوبر الجاري، في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال والاقتصاد تركيا-إفريقيا، باسطنبول بأن الجزائر وتركيا أمام فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية في ظل الإرادة السياسية لقيادتي البلدين الشقيقين معربا عن استعداد الجزائر لتطوير العلاقات الثنائية واستغلال كل فرص التعاون القائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة.

ونوه زغدار،بالعلاقات الطيبة التي تجمع الجزائر وتركيا والتي تمتد في التاريخ، مؤكدا إرادة البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

واستدل، في هذا الخصوص، بحجم المبادلات التجارية الثنائية التي وصلت إلى 4 مليار دولار في 2018 و2019، قبل أن تنخفض إلى 3 مليار دولار في 2020 بسبب جائحة كورونا، وهو ما جعل من تركيا خامس أكبر شريك تجاري للجزائر بينما تعتبر الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا.

كما يطمح البلدان إلى رفع هذه المبادلات إلى 5 مليار دولار في المستقبل القريب.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات التركية في الجزائر، تعرف، تزايدا مستمرا حيث تحتل تركيا المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الخارجية في الجزائر بقيمة استثمارات تعادل 5ر3 مليار دولار فيما يقدر عدد الشركات التركية الناشطة في الجزائر بأكثر من 800 شركة.

واعتبر زغدار بأن مشاركة الجزائر في هذا المنتدى من خلال رجال الأعمال يعبر عن التزامها القوي بتوحيد الجهود لتطوير التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا، بما يخدم مصلحة البلدين ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة بعد إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

للإشارة، عرفت الطبعة الثالثة لمنتدى الأعمال والاقتصاد تركيا-إفريقيا، الذي يشارك فيه مسؤولين ورجال أعمال من 41 دولة، حضور 30 متعاملا اقتصاديا جزائريا لبحث فرص الشراكة مع نظرائهم التركيين حيث تم تنظيم لقاءات أعمال B to B بين رجال أعمال البلدان المشاركة.