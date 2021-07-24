وزير الصناعة يفتح ملفّي شركتي “إيني” و”إينيام”

أمر بحلول مستعجلة للعمال وتقليص الواردات ورفع المردودية

شرع وزير الصناعة، أحمد زغدار، في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية والمؤسسات والفروع التابعة لها.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، تلقت “الشروق” نسخة عنه، فقد استهل زغدار هذه اللقاءات باجتماع مع الرئيس المدير العام لمجمع “كهرباء الجزائر” والمديرين العامين للمؤسسات التابعة له، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “إينيام”، المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية “إيني”، والمؤسسة الصناعية الجزائرية للاتصالات “سيتال” بحضور المدير العام لشركة الدراسات الاقتصادية، التحليل المالي والاستشراف “إيكوفي”، المكلفة بإعداد التقارير المالية والإحصائية حول القطاع العمومي التجاري.

ويهدف هذا اللقاء إلى التعرف على قدرات هذا المجمع ومؤسساته الناشطة في مجال الصناعات الإلكترونية، الكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية والمشاكل والعراقيل التي تواجهه بهدف الوصول إلى اقتراحات وحلول من شأنها الرفع من مردودية وإنتاجية الفروع التابعة له، خاصة منها المؤسسات التي تتخبط في مشاكل الديون، الأمر الذي يستوجب تصحيحات مدروسة ومحكمة.

كما سمح اللقاء بالتطرق إلى المخطط التنموي للمجمع، الاستثمارات المبرمجة ومدى تنفيذها كمشاريع من حيث آجال التنفيذ وتحقيق الأهداف المسطرة، مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة والتطور التكنولوجي في المجال وتوزيع العمال بتحسين المردودية والنجاعة بين الإدارة والإنتاج.

وفي هذا السياق، شدد زغدار على ضرورة إيجاد حلول مستعجلة وواقعية للمشاكل التي تواجه هذا المجمع من خلال العمل الجماعي وبالاعتماد على القدرات والخبرات الوطنية المشهود لها في هذا المجال بتكلفة أقل وبمردودية أحسن مما سيسمح بمضاعفة الإنتاج وتقليص فاتورة الواردات.

كما أكد على ضرورة إشراك الشريك الاجتماعي والتنسيق معه في مسار تطوير المؤسسات الصناعية العمومية، نظرا لأهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه في خلق الثروة والحفاظ على مناصب الشغل.