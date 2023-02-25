-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
اضطراب في مواعيد الرحلات الجوية الداخلية نحو 4 ولايات بسبب أحوال الطقس
الجزائر

وزير الصناعة يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في أبو ظبي (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 71
  • 0
وزير الصناعة يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في أبو ظبي (فيديو)
ح.م
جانب من اللقاء

التقى وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الجمعة، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان. لبحث “آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية”.

ورحّب عبد الله بن زايد بزيارة الوزير زغدار إلى الإمارات، مؤكدا “عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. والحرص على استثمار الفرص المتاحة لتطوير التعاون في عدة مجالات”.

كما استعرض الجانبان، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، استضافة دولة الإمارات لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ، وسبل تحفيز التعاون في المجالات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه، أكد زغدار “العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين، وتطلّع الجزائر إلى تنمية التعاون الثنائي مع دولة الإمارات، في مختلف القطاعات”.

مقالات ذات صلة
إيداع شخص الحبس بتهمة المضاربة في ميلة

إيداع شخص الحبس بتهمة المضاربة في ميلة

لا إقالة لمدير شرطة الحدود ورئيس أمن ولاية الطارف

لا إقالة لمدير شرطة الحدود ورئيس أمن ولاية الطارف

ارتفاع حصيلة حادث تيكجدة إلى 10 قتلى و25 جريحا

ارتفاع حصيلة حادث تيكجدة إلى 10 قتلى و25 جريحا

الأحزاب تطالب سانشيز بالتراجع عن الموقف من الصحراء الغربية

الأحزاب تطالب سانشيز بالتراجع عن الموقف من الصحراء الغربية

نهاية تذبذب الدواء قبل حلول شهر رمضان

نهاية تذبذب الدواء قبل حلول شهر رمضان

فرنسا لا تزال تتستّر على ملفات الذاكرة الحساسة

فرنسا لا تزال تتستّر على ملفات الذاكرة الحساسة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد