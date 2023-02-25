وزير الصناعة يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في أبو ظبي (فيديو)

التقى وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الجمعة، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان. لبحث “آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية”.

ورحّب عبد الله بن زايد بزيارة الوزير زغدار إلى الإمارات، مؤكدا “عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. والحرص على استثمار الفرص المتاحة لتطوير التعاون في عدة مجالات”.

كما استعرض الجانبان، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، استضافة دولة الإمارات لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ، وسبل تحفيز التعاون في المجالات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه، أكد زغدار “العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين، وتطلّع الجزائر إلى تنمية التعاون الثنائي مع دولة الإمارات، في مختلف القطاعات”.