وزير الصناعة ينصّب المدير العام الجديد لمجمع “إيميتال”

نصب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الثلاثاء، الرئيس المدير العام الجديد لمجمع الصناعات المعدنية والصلب (IMETAL) جمال بابوري.

وأفاد بيان وزارة الصناعة أن عون شدد على أهمية المجمع نظراً لمجالات نشاطاته الإستراتيجية، ومدى مساهمته في تحقيق وتطوير المشاريع الهيكلية الكبرى للبلاد على غرار صناعة المنتجات المرتبطة بمجال السكة الحديدية.

وأشار الوزير عون إلى “ضرورة اعتماد نمط جديد للحوكمة، خاصة تعميم عقود النجاعة لاطارات المسيرة للمجمع والفروع التابعة له”.

وهذا ما “يسمح بمتابعة وتقييم الأفضل لمدى تحقيق الأهداف التي يجب تحديدها بوضوح في خطة التنمية الاستراتيجية للمجمع”، يضيف البيان.

وشدد عون على ضرورة “الاستعمال الكلي للطاقات الإنتاجية، واحترام مختلف الالتزامات وآجال الإنجاز، وتسريع بعث بعض المشاريع التي تشهد تأخرًا”.