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اقتصاد

وزير الصناعة: 12,5 مليار دولار حجم المبادلات التجارية الجزائرية الصينية في 2024

الشروق أونلاين
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وزير الصناعة: 12,5 مليار دولار حجم المبادلات التجارية الجزائرية الصينية في 2024

 كشف وزير الصناعة، سيفي غريّب، اليوم الثلاثاء، عن بلوغ حجم التبادل التجاري الجزائري الصيني، خلال سنة 2024، مستوى 12,5 مليار دولار أمريكي. 

وفي كلمة له بمناسبة انطلاق أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري الصيني، في الجزائر العاصمة، كشف غريّب، عن تسجيل عجز في الميزان التجاري الجزائري مع الصين قدره 10 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وعبر ذات الكلمة، دعا الوزير غريّب، السلطات الصينية إلى فتح المزيد من الأسواق أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، وتسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الصين، بُغية سد الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين.

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