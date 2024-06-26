وزير الصيد البحري: نسعى لإنتاج 100 ألف طن من أسماك أحواض المياه العذبة

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أمسية الثلاثاء، سعي قطاعه الوزاري إلى رفع إنتاج شعبة تربية الأسماك في المياه الغذبة إلى 100 ألف طن مع آفاق عام 2030.

وخلال زيارة عمل قادته إلى ولاية غليزان، استعرض بداني، التطورات الايجابية الحاصة في مجال تربية المائيات في الجزائر خلال الأربع سنوات الاخيرة، حيث تم إنتاج أكثر 6870 طن سنويا خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، مع توقعات ببلوغ الانتاج إلى 12 ألف طن مع نهاية العام الجاري، أي بإنتاج إضافي يقدر بأكثر من 7200 طن.

وجدد الوزير بداني، تذكيره، بالارتفاع الملحوظ الذي يعرفه مجال تربية المائيات في الجزائر، حيث عرف تسجيل أزيد من 22 ألف فلاح يمارسون نشاط تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة بعدما كان عددهم لا يتجاوز 3.300 فلاح سنة 2020، وهذا من خلال استزراع أكثر من 16 ألف حوض فلاحي مستزرع بما يفوق 2,8 مليون وحدة من صغار سمك البلطي.

وفي نفس السياق قامت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات بتكوين 1068 فلاح في مجال تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة الى غاية الثلاثي الأول لسنة 2024 و كذا 2800 من نزلاء المؤسسات العقابية و 520 إطار من المؤسسات العقابية في ذات المجال، و هذا في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة العدل، يضيف الوزير.