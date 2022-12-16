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الجزائر

وزير الصيد يعلن عن آلية جديدة لضبط أسعار الأسماك

الشروق أونلاين
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وزير الصيد يعلن عن آلية جديدة لضبط أسعار الأسماك
ح.م
وزير الصيد خلال زيارته للجناح المخصص للصناعات الفلاحية بمعرض الانتاج الجزائري 

تسعى وزارة الصيد البحري إلى إنشاء آلية جديدة لضبط أسعار الأسماك، حسب ما كشف عنه وزير القطاع هشام سفيان صلواتشي.

وفي رده على سؤال حول أسعار الأسماك، خلال ندوة صحفية عقب زيارة قام بها إلى الجناح المخصص للصناعات الفلاحية بمعرض الانتاج الجزائري  أشار صلاوتشي، إلى أن دائرته الوزارية تسعى إلى انشاء آلية لضبط السوق.

وذَكر الوزير بالمبادرة التي أُطلقت مؤخرا على مستوى الجزائر العاصمة، والمتعلقة بالبيع المباشر من المنتج الى المستهلك، لاسماك الدوراد (القاجوج) بـ990 دج والتيلابيا (البلطي الأحمر)، بسعر 550 دج.

وشدد في هذا الخصوص على أن هذه العملية “ستتواصل” وستشمل 15 ولاية، بهدف السماح للمواطن بشراء هذه المنتجات بأسعار مناسبة والعمل على وضع حد للاحتكار سيما فيما يخص بعض منتجات الصيد البحري.

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