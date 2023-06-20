الكشف عن موعد صب منحة الصيادين المتضررين

أكد وزير الصيد البحري، أحمد بداني، بأن المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية سيتم صبها خلال هذا الأسبوع.

وكشف الوزير خلال ندوة صحفية نشطها، الإثنين، عن إحصاء 1.027 صيادا أغلبهم ينشطون على مستوى مينائي خميستى وفوكة (تيبازة) سيستفيدون خلال هذا الأسبوع, من المنحة.

وأشار الوزير إلى أن المنحة الاستثنائية الشهرية المقدرة بثلاثين ألف دينار (30.000 دج) “سيتم منحها إلى غاية إعادة فتح المينائين المغلوقين بسبب الخسائر التي تسببت فيها التقلبات الجوية”.

و أضاف يقول في ذات الإطار، أن العملية توجد حاليا في مرحلة “استكمال الاجراءات الادارية المعتادة من أجل الشروع في صب هذه المنح”.

كما أكد بداني, أن عمليات تفتيش تقنية ستقوم بتقييم مستوى الخسائر التي لحقت بتجهيزات وعتاد الصيد من أجل الشروع في التعويضات الخاصة بهذا الجانب.

بالموازاة مع ذلك “فإن عمليات تنظيف الموانئ ورفع الأوحال والركام جارية، سيما على مستوى ميناء خميستى الأكثر تضررا”.

وأوضح أن “عمليات إزالة الطمي من الموانئ لاستخراج الرمال والأوحال المتواجدة بالاعماق ستسبق اعادة فتح الموانئ أمام سفن الصيادين”.