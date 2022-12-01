وزير الطاقة الإيطالي: الجزائر موردنا الرئيسي بالغاز

أصبحت الجزائر المورد الرئيسي للسوق الإيطالية بالغاز، حسب ما كشف عنه وزير الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة “La Stampa” صرح، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، أنه و”بحسب آخر البيانات، وصل 250 مليون متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا أمس، منها 90 مليونًا من الجزائر التي أصبحت موردنا الرئيسي”.

وأوضح الوزير الايطالي أن بلاده لا تزال تشتري ما يقدر بـ 30 مليون مكعب غاز من روسيا، حيث يبلغ متوسط الإمدادات اليومي من روسيا 20 مليون متر مكعب.

وشدد الوزير على أن أزمة الطاقة في أوروبا لم تنته، وقال: “لم نغادر النفق بعد، وسننجح في هذا الشتاء لكن هناك مخاوف جدية مع قدوم شهر ماي 2023، إذ سيتوجب علينا ملء مرافق التخزين استعدادًا لموسم الشتاء المقبل 2023 وهذه مهمة صعبة”.

وفي وقت سابق، أفادت مجموعة “إيني” الإيطالية الرائدة للنفط والغاز، بأن إيطاليا ستكون قادرة في العام 2022 على استبدال حوالي نصف الغاز الروسي أو 9.7 مليار متر مكعب.

أما في العام 2023، سيصل هذا الحجم إلى 80% أو 17.6 مليار متر مكعب، وفي العام 2025، تعتزم الشركة التخلي تماما عن إمدادات الغاز من روسيا.