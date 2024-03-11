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الجزائر

وزير الطاقة: الاستثمار في المحروقات تجاوز 09 مليار دولار

عادل.ف
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وزير الطاقة: الاستثمار في المحروقات تجاوز 09 مليار دولار

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن ارتفاع في قيمة الاستثمارات الخاصة بقطاع المحروقات في الجزائر خلال سنة 2023.

وفي كلمة له، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، قال عرقاب “لقد تجاوزت الاستثمارات في قطاع المحروقات مستوى 09 مليار دولار أمريكي، حيث وُجّه ثلثي (2/3) هذه القيمة لتطوير المنبع”، “كما سمحت هذه الاستثمارات” يضيف الوزير “من رفع قدرات الانتاج الاجمالي من  الكهرباء لتصل إلى 25 الف ميغاواط، ما سمح بتلبية الطلب الوطني، حيث تم ربط 410 الف زبون بالكهرباء و 420 الف بالغاز ليصل عدد المساكن المربوطة بالكهرباء الى حوالي 12 مليون أي ما نسبته 99 من المائة و 7.7 مليون مربوط بالغاز، أي ما نسبته 67 من المائة.

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