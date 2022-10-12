وزير الطاقة الجزائري في موسكو

انطلقت صباح الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو، أشغال منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” بمشاركة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وحسب ما أكده بيان للوزارة، سيلتقي الوزير الجزائري على هامش المنتدى، بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير البترول والثروة المعدنية السوري بسام طعمه، وممثلين عن كبرى شركات النفط والغاز.

ويعتبر المنتدى الذي تستمرّ فعالياته حتى الـ14 من أكتوبر الجاري، “حدثا رفيع المستوى، يتم تنظيمه منذ عام 2017، للمسؤولين عن الطاقة في العالم”. وهو يجمع الوزراء وقادة شركات الطاقة الكبرى وكبار الخبراء في المجال.

ويهدف اللقاء الدولي إلى “مناقشة ديناميكية الطاقة العالمية، وإلى تسهيل الحوار حول القضايا التي تؤثر على تحديات الطاقة”، يوضح ذات البيان.