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وزير الطاقة: الجزائر تسير وفق استراتيجية دولية في الانتقال الطاقوي (فيديو)

الشروق أونلاين
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وزير الطاقة: الجزائر تسير وفق استراتيجية دولية في الانتقال الطاقوي (فيديو)
وزير الطاقة محمد عرقاب من الحفل

أكد وزير الطاقة المناجم محمد عرقاب، الإثنين، أن الجزائر تسير وفق استراتيجية دولية محكمة في الانتقال الطاقوي.

وشارك الوزير عرقاب في مراسم حفل توزيع شهادات ما بعد التدرج للدفعة الأولى تخصص انتقال طاقوي، رفقة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب ممثلة للوزير الأول.

وأشار وزير الطاقة في كلمته أن “معظم المذكرات والبحوث تناولت مواضيع بالغة الأهمية. من شأنها الإجابة على الأسئلة والقضايا الرئيسية المتعلقة بالانتقال الطاقوي”.

ومن بينها اقتراح نموذج للطاقة آفاق 2035 و2050، دراسات تقنية للإنارة والتدفئة باستخدام الطاقة الشمسية. ومقترحات تقنية لترشيد استهلاك الطاقة في الصناعة.

بالإضافة إلى دراسة تقنية واقتصادية لدمج محطات توليد الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية ودراسات تتعلق بالمركبات الكهربائية والهيدروجين.

وأضاف الوزير عرقاب أنه تم تناول تحليلا للسياسات والاستراتيجيات المتبعة لتعزيز تطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بهدف اقتراح خطة مرافقة لتحقيق الاستدامة في الانتقال الطاقوي في الجزائر.

من جهته أكدت الوزيرة فازية دحلب أنّ العمل متواصل لتجسيد استراتيجيات الطاقات المتجددة ميدانيا، والرئيس تبون يولي أهمية كبيرة لهذا القطاع.

وأوضحت دحلب أن هذا الانتقال الطاقوي يهدف إلى تكريس النمو الأخضر، حيث تلتزم الحكومة على تنفيذ عدة أعمال. من أجل تحقيق سياسة الفاعلية الطاقوية المنتهجة لفائدة الاقتصاد الوطني.

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