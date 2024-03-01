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الجزائر

وزير الطاقة الروسي: إعلان الجزائر مهم لحماية البنية التحتية للغاز

الشروق أونلاين
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وزير الطاقة الروسي: إعلان الجزائر مهم لحماية البنية التحتية للغاز

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، الجمعة، إن إعلان الجزائر سيكون مهما للغاية من أجل توفير الآليات اللازمة لحماية البنية التحتية للغاز.

وفي تصريح حصري للتلفزيون الجزائري، اعتبر الوزير الروسي بأن إعلان الجزائر سيكون مهما للغاية سواء من حيث التنسيق من أجل توفير الآليات اللازمة لحماية البنية التحتية للغاز وكذا تطوير سياسة المنتدى.

وأكد  شولجينوف أن روسيا عملت بجد من أجل إثراء إعلان الجزائر الذي سيعرض للنقاش والمصادقة أمام قمة المنتدى، مشيرا إلى أن استغلال طاقة الغاز هو بمثابة خطوة متزنة نحو المستقبل.

من جهة أخرى، أوضح وزير الطاقة الروسي بأن العلاقات التي تجمع بلاده بالجزائر علاقات متينة ويساهم في توطيدها التعاون في مجال الطاقة.

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