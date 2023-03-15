وزير الطاقة السعودي: لن نبيع النفط لأية دولة تحدد سقفا للسعر

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، “لن نبيع النفط إلى أية دولة تحدد سقفا للسعر على إمداداتنا”، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى عدم استقرار السوق.

وقال وزير الطاقة في مقابلة مع “إنرجي انتلجنس”، ردا على سؤال تحديد سقف أسعار النفط والآثار المحتملة على سوق النفط وهل هناك إمكانية لتطبيق الحدود القصوى للأسعار خارج نطاقها الحالي قال: “يجب أن أكرر وجهة نظري التي قدمتها في السابق في أوت وسبتمبر حول الكيفية التي ستؤدي بها مثل هذه السياسات حتمًا إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلبه، وستؤثر سلبًا على صناعة النفط”.

وتابع قائلا: “لا يعترف مشروع قانون “نوبك” بأهمية الاحتفاظ بسعة فائضة وعواقب عدم الاحتفاظ بقدرة فائضة على استقرار السوق. سوف يقوض نوبك أيضًا الاستثمارات في الطاقة النفطية وسيؤدي إلى انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل. ستظهر التأثيرات في جميع أنحاء العالم على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وكذلك على صناعة النفط.

وأضاف: “ينطبق الشيء نفسه على الحدود القصوى للأسعار سواء كانت مفروضة على دولة أو مجموعة دول، سيؤدي ذلك إلى ردود فعل مضادة فردية أو جماعية مع عواقب لا تطاق في شكل تقلبات كبيرة وعدم استقرار.

وأكد وزير الطاقة السعودي قائلا: “إذا تم فرض سقف سعر على صادرات النفط السعودية، فلن نبيع النفط إلى أي دولة تفرض سقفًا لسعر المعروض لدينا، وسنخفض إنتاج النفط، ولن أتفاجأ إذا فعل الآخرون الشيء نفسه”.