وزير الطاقة القطري: هكذا أنقذ الشتاء المعتدل البشرية هذا العام

قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي يوم الثلاثاء، إن أوروبا ستواجه نقصا أسوء في مواردها من الطاقة مما عاشته في السابق.

جاء ذلك في حديث الوزير الكعبي خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي عقد اليوم في الدوحة القطرية.

ونقلت وسائل الإعلام عن الكعبي قوله إن “الأمر الوحيد الذي أنقذ البشرية وأوروبا هذا العام هو شتاء معتدل وتباطؤ الاقتصاد”.

لكنه توقع تغير الأمور للأسوء مستقبلا بالقول:”إذا بدأ الاقتصاد في الانتعاش في (2024) وحلّ شتاء عاديّ، أعتقد أن الآتي أعظم”.

وبسبب العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوربي على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، خلق توقف إمداد أوربا بالغاز الروسي أزمة طاقة في أوروبا كون روسيا تعتبر من أهم المموّنين بالغاز للقارة.

وإذا كان اعتدال فصل الشتاء الماضي قد خفف الضرر على أوروبا، فوزير الطاقة القطري ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد حذرا من أزمة طاقة قادمة، مع انتعاش الاقتصاد وارتفاع الطلب على الطاقة.

وقال الكعبي أن الأوروبيين “إذا لم يدركوا ذلك ولم تكن لديهم خطة مناسبة ولم يجلسوا مع المنتجين ولم يتوقفوا عن شيطنة شركات النفط والغاز، فسيتعيّن عليهم مواجهة الواقع”.

هذا الإرتفاع في الطلب سيقابله حسب الكعبي، نقص في الغاز والنفط. وذلك بسبب نقص الإستثمار لعقد من الزمن وذلك بسبب الجهود للتحول إلى الطاقة الخضراء.

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، إن شركة “قطر للطاقة” قد تتفاوض على عقود طويلة الأمد لكل الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بحلول نهاية عام 2023.

وأضاف الكعبي خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي يعقد اليوم فى الدوحة إن المستقبل سيشهد نقصا في الغاز والنفط بسبب نقص الاستثمار لعقد من الزمان بسبب جهود التحول في الطاقة.