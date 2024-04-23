وزير الطاقة: سنستحدث 04 معاهد جديدة في قطاع المناجم

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء على توجه الوزارة في استحداث أربعة معاهد تكوينية عبر الوطن متخصصة في المجال المنجمي .

وخلال زيارة تفقدية في مركز التكوين التابع للمجمع الصناعي “سونارام” في بلدية لوطاية ولاية بسكرة، قال الوزير عرقاب “بالرغم من وجود معاهد تكوينية لمهندسين وتقنيين سامين تشرف عليها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إلا أن القطاع يبقى في حاجة إلى يد عاملة متخصصة في المجال المنجمي سيتم التكفل بها من خلال أربعة (4 ) معاهد جديدة سيتم إنشاؤها عبر الوطن، مشيرا إلى أن ولاية بسكرة ستحظى بأول معهد في هذا المجال”.

وأكد عرقاب بأن المعاهد المرتقب استحداثها و التي ستوكل لها مهام التكوين تحت إشراف المجمع الصناعي “سونارام”، “ستسمح بتكوين متخرجين ذوي مستوى عالمي، مشددا في هذا السياق على “ضرورة التنسيق في إطار الشركة في مجال التكوين مع مؤسسات أجنبية”، لأن الجزائر تعتمد –كما قال- في تطوير اقتصادها على المناجم و ذلك بإتباع طرق سليمة وصحيحة و وفق معايير عالمية في هذا المجال”.