-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

وزير الطاقة: سنستحدث 04 معاهد جديدة في قطاع المناجم

الشروق أونلاين
  • 160
  • 0
وزير الطاقة: سنستحدث 04 معاهد جديدة في قطاع المناجم

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء على توجه الوزارة في استحداث أربعة معاهد تكوينية عبر الوطن متخصصة في المجال المنجمي .

وخلال زيارة تفقدية في مركز التكوين التابع للمجمع الصناعي “سونارام” في بلدية لوطاية ولاية بسكرة، قال الوزير عرقاب “بالرغم من وجود معاهد تكوينية لمهندسين وتقنيين سامين تشرف عليها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إلا أن القطاع يبقى في حاجة إلى يد عاملة متخصصة في المجال المنجمي سيتم التكفل بها من خلال أربعة (4 ) معاهد جديدة سيتم إنشاؤها عبر الوطن، مشيرا إلى أن ولاية بسكرة ستحظى بأول معهد في هذا المجال”.

وأكد عرقاب بأن المعاهد المرتقب استحداثها و التي ستوكل لها مهام التكوين تحت إشراف المجمع الصناعي “سونارام”، “ستسمح بتكوين متخرجين ذوي مستوى عالمي، مشددا في هذا السياق على “ضرورة التنسيق في إطار الشركة في مجال التكوين مع مؤسسات أجنبية”، لأن الجزائر تعتمد –كما قال- في تطوير اقتصادها على المناجم و ذلك بإتباع طرق سليمة وصحيحة و وفق معايير عالمية في هذا المجال”.

مقالات ذات صلة
قادرون على مجابهة الحملات الشرسة ضد الأدوية الجزائرية

قادرون على مجابهة الحملات الشرسة ضد الأدوية الجزائرية

تخفيضات هامة لمربي الأغنام والدواجن

تخفيضات هامة لمربي الأغنام والدواجن

تحلية مياه البحر: ربط محطتي “فوكة 2″ و”رأس جنات” قبل نهاية 2024

تحلية مياه البحر: ربط محطتي “فوكة 2″ و”رأس جنات” قبل نهاية 2024

جدولة جديدة لضرائب الأندية المحترفة ولا غرامات على التأخير

جدولة جديدة لضرائب الأندية المحترفة ولا غرامات على التأخير

مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوافق على مراجعة منح المتقاعدين

مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوافق على مراجعة منح المتقاعدين

توقيع الصفقة المتعلقة بإنجاز المركز الجزائري للخدمات الرقمية مع “هواوي”

توقيع الصفقة المتعلقة بإنجاز المركز الجزائري للخدمات الرقمية مع “هواوي”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد