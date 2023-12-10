وزير الطاقة في الدوحة لمناقشة التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية

سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في أشغال المؤتمر العربي للطاقة الثاني عشر والذي ستحتضنه العاصمة القطرية الدوحة، أين سيناقش مع نظرائه التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية. كما سيشارك الوزير كذلك في الاجتماع الحادي عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، حسب ما أفادت به الوزارة اليوم الأحد، 10 ديسمبر، في بيان.

حسب الوزارة، فستعقد أشغال المؤتمر العربي للطاقة الثاني عشر بالعاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر، والتي ستعرف مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين بالطاقة في الدول العربية. حيث من المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر عددًا من الملفات المهمة، في مقدّمتها التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، بجانب موضوعات تتعلق بالطاقة والبيئة والاستدامة.

كما سيشارك وزير الطاقة والمناجم، على هامش أشغال المؤتمر العربي للطاقة الثاني عشر، في أشغال الاجتماع الحادي عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، والذي سيناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، على غرار استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلق بتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها وتطوير نظم تقنية المعلومات داخل المنظمة، والتكوين، بالإضافة الى التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة أوابك حول الأوضاع البترولية والغازية العالمية وغيرها، حسب ذات البيان.

وسترأس الجزائر الجلسة الفنية الأولى بعنوان “مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم”، الذي يناقش عددًا من الأوراق البحثية، منها “النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم” تقدّمها منظمة أوابك، و”مستقبل الطاقة النووية في الدول العربية” يقدّمها المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، كما سيعقد، وزير الطاقة والمناجم، عدة جلسات عمل مع نظرائه الوزراء العرب المُشاركين في هذا المؤتمر.

وسيرافق وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، كل من الرؤساء العامين لسوناطراك وسونلغاز، بالإضافة الى إطارات من الوزارة ومن الشركتين.