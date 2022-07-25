وزير الطاقة: مجمع مناجم الجزائر يساهم في رفع نسبة الصادرات خارج المحروقات

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن مجمع مناجم الجزائر يسعى منذ إنشائه إلى الكشف عن موارد معدنية جديدة واستغلالها، والمساعدة على توفير مناصب الشغل ورفع نسبة الصادرات من غير المحروقات.

وأشار عرقاب، الاثنين، خلال زيارته للمقر الجديد لمجمع مناجم الجزائر (منال)، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع وإطارات من الوزارة، أن المجمع يسعى لتطوير الاستكشاف المنجمي الوطني وتطبيق استراتيجية للتطوير.

كما أشاد وزير الطاقة بجودة التجهيزات التي راعت توفير معايير بيئة العمل الجيدة، مُشددا على ضرورة التقيد التام والالتزام بقوانين وشروط السلامة والأمن وإلى إزالة مسببات حوادث العمل والحيلولة دون وقوعها، وتوفير أسباب السلامة والحماية لجميع العاملين.

للتذكير، مجمع مناجم الجزائر (منال) متخصص في البحث والاستكشاف والتطوير واستغلال المجال المنجمي وتسويق المنتجات المنجمية.

ويتكون مجمع منال من (10) شركات مملوكة بالكامل و (07) مشاريع مشتركة وتوظف حوالي 9000 عامل ومن أهم مهامه الأساسية، تطوير الاستكشاف في المجال المنجمي الوطني لإبراز موارد معدنية جديدة،تطوير وتشغيل المناجم والمحاجر وأي نوع آخر من الأنشطة المنجمية، القيام بأي عملية تحويل وتثمين المنتجات المنجمية، توزيع وتسويق المنتجات المستخرجة من عمليات التعدين و / أو الناتجة عن تحويلها ،تطوير الموارد المنجمية بمفردها أو بالشراكة وتعزيز وتطوير التكامل الوطني في مجالات التكوين والبحث والتطوير والهندسة والصناعة بشكل عام.