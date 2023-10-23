وزير الطاقة: نطمح لإقامة شراكة استثنائية في مجال الطاقة مع ألمانيا

على هامش يوم الطاقة الخامس الجزائري – الألماني..

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم الإثنين، أن “الجزائر شريك مميز لألمانيا ونطمح لإقامة شراكة استثنائية في مجال الطاقة”.

وجاء ذلك في كلمة للوزير عرقاب خلال يوم الطاقة الخامس الجزائري – الألماني، الذي تحتضنه العاصمة الجزائر، بالتنسيق بين وزارة الطاقة والوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ.

تحت شعار: “تكنولوجيات المستقبل التي تجمعنا.. الطاقات المتجدّدة والهيدروجين الأخضر”، كما أكد عرقاب أن الجزائر تهدف إلى رفع قدراتها إلى 30 بالمئة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035.

وقال وزير الطاقة: ندعو شركاءنا الألمان لدعم مشروع الربط الكهربائي الإقليمي والدولي بقدرة 15 ألف ميغاواط”، مضيفا: “مشروع إنتاج 50 ميغاواط من الهيدروجين ينفذ بتمويل ألماني يقدر بـ50 بالمئة”.

كما أشار عرقاب إلى أنه “في إطار الحوار رفيع المستوي نناقش مع الألمان إقامة ممر جنوبي للهيدروجين”، وعزم الجزائر على “إطلاق مشروع استثماري ضخم يضمن التخزين الطبيعي للكربون”.