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الجزائر

وزير الطاقة: نعمل على تغيير قانون المناجم والطاقات المتجددة

ع.ف
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وزير الطاقة: نعمل على تغيير قانون المناجم والطاقات المتجددة

 كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن توجه هيأته الوزارية لاصدار مشاريع قوانين هامة لفائدة المستثمرين المحليين والاجانب المتخصصين في مجال المناجم والطاقات المتجددة.

وفي كلمة له أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، الاثنين، قال عرقاب “نحن نعمل على تعديل قانون المناجم بغية تحسين مناخ الاعمال عبر تقديم تحفيزات لجذب المستثمرين الوطني والأجنبي”.

مضيفا بالقول ” قطاعنا الوزاري يعمل على تعديل قانون الكهرباء من أجل ملاءمته مع واقع ونشاطات انتاج الكهرباء في الجزائر بادخال أحكام متعلقة بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة”.

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