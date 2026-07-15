وزير الطاقة: نمتلك أفضل منظومة كهرباء ونعمل على ضمان رفاهية المواطن

أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مراد عجال، أن الجزائر تمتلك أفضل منظومة كهربائية على مستوى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تواصل العمل على جميع المستويات من أجل ضمان رفاهية المواطن.

وقال عجال في تصريحات لقناة الشروق نيوز بعد الاضطرابات التي عرفتها عملية التموين بالكهرباء في عدد من ولايات الوطن إن الجزائر من أحسن منظومات تسيير الكهرباء على مستوى قارة إفريقيا، لافتا إلى أننا نمتلك آخر التكنولوجيات في هذا المجال.

ويعد قطاع الكهرباء في الجزائر من أكبر القطاعات في أفريقيا من حيث القدرة الإنتاجية، إذ تعتمد البلاد بشكل رئيسي على محطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي، الذي يشكل المصدر الأساسي لإنتاج الكهرباء. وخلال السنوات الأخيرة، توسعت السلطات في إنشاء محطات جديدة وتحديث شبكات النقل والتوزيع لمواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.

وتحدث الوزير عن خدمة التموين بالكهرباء التي كانت في مستوى جيد منذ بداية صيف 2026، موضحا أن الأعطاب التي قد تطرأ يتم التعامل معها والتكفل بها في أسرع وقت ممكن من قبل الفرق التقنية المختصة.

وأضاف أن فرق مجمع سونلغاز، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تعمل ليلا ونهارا وعلى مختلف المستويات لضمان استمرارية التموين بالكهرباء ورفاهية المواطن الجزائري.

في ذات السياق، أشار عجال إلى أن الأعطاب التقنية تبقى أمرا واردا في مختلف دول العالم، وأنه تم تجنيد جميع الفرق التقنية للتدخل الميداني وإعادة التيار الكهربائي في أقرب الآجال، بما يضمن الحد من آثار الانقطاعات واستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن الوزير الأول، سيفي غريب، تنقّل رفقة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مراد عجال، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، إلى مركز التحكم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء بالجزائر العاصمة، للوقوف على سير عملية إعادة التموين بالشبكة الكهربائية، عقب العطب التقني الذي تسبب في اضطرابات مست عددا من ولايات الوطن.

ويأتي تسجيل هذه الاضطرابات بالتزامن مع الارتفاع القياسي في الطلب على الكهرباء، حيث أعلنت وزارة الدولة، وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، يوم الإثنين، عن تسجيل ذروة جديدة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر بلغت 21.378 ميغاواط، وذلك عند الساعة الثالثة والنصف زوالاً، تزامنا مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها عدة ولايات من الوطن.

وكانت البلاد قد سجلت، يوم الأحد 12 جويلية، ذروة استهلاك بلغت 21.176 ميغاواط عند الساعة الثالثة زوالا، ما يعكس الزيادة المتواصلة في الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف.

وأشار بيان سابق لوزارة الطاقة إلى أن أعلى ذروة لاستهلاك الكهرباء خلال السنة الماضية بلغت 20.628 ميغاواط، ما يؤكد الارتفاع المتواصل في الطلب على الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فترات الحر الشديد وارتفاع نسبة الرطوبة، وهو ما يفرض ضغطا متزايدا على الشبكة الوطنية للكهرباء خلال موسم الصيف.