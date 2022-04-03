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الجزائر

وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

الشروق أونلاين
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وزير الطاقة والمناجم يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية
أرشيف
جانب من اللقاء

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، الذي يجري زيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد أجري اللقاء بين الطرفين بحضور رئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

واستعرض الطرفان “علاقات التعاون والشراكة التي تربط مجموعة سوناطراك بشركة إيني الإيطالية”.

كما ناقش الوزير عرقاب مع ضيفه الإيطالي “الوضع الحالي لسوق الغاز الطبيعي الدولي وتطوّره. بالإضافة إلى فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في مجال الطاقات الجديدة”.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة إيني، عن “اهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار في الجزائر. التي تعد شريكًا ذو ثقة ومصداقية، لا سيما في مجال التنقيب عن النفط والطاقات المتجددة”، يضيف البيان.

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