وزير الطاقة والمناجم يستقبل نظيره التنزاني

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس، وفدا تنزانيا برئاسة وزير الطاقة جانيوري يوسف مكامبا، بحضور رئيسي مُجمعي سوناطراك وسونلغاز.

وجاء في بيان للوزارة “ووافق الوزيران، بعد دراسة كل إمكانيات التعاون، على برنامج عمل حيث تم على هذا النحو تكليف مجموعة عمل مشتركة بتنفيذ الإجراءات المختارة لدراسة إمكانيات إمداد تنزانيا بالمحروقات (النفط الخام والمنتجات المكررة) وتخزين المحروقات.”

كما ناقش الجانبان فرص الاستثمار في الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء في تنزانيا حيث تم الاتفاق على التوقيع مستقبلا على مذكرة تفاهم.

الى جانب ذلك نوه وزير الطاقة والمناجم برغبة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية، لاسيما في إطار إستراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الأفريقية، كما أكد استعداد الجزائر لدعم تنزانيا ومرافقتها بدرايتها وخبرتها في هذه المجالات.

من جانبه أعرب الوزير التنزاني عن اهتمام بلاده الكبير بحضور سوناطراك وسونلغاز لتنمية الاستثمارات في تنزانيا من خلال تعزيز الشراكة المربحة للجانبين في صناعات النفط والغاز والكهرباء.

وأشار مكامبا أيضا إلى أن البلدين سيعملان بشكل مشترك وأن مجموعة فنية ستكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال.