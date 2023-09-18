وزير الطاقة يتحادث مع رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان

تحادث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الإثنين، مع رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي.

واستعرض الطرفان حسب بيان الوزارة “حالة علاقات التعاون بين البلدين التي توصف بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها”.

وقدم الوزير عرقاب “الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، والتي تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين”.

وشدد عرقاب “على فرص الاستثمار والشراكة التي يمنحها قطاع الطاقة في الجزائر على غرار التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، وكذا في مجال البتروكيمياء”.

وفي قطاع المناجم، ناقش الطرفان “فرص التعاون والاستثمار على غرار التنقيب عن المواد المعدنية وإنتاجها واستغلالها وكذا رسم الخرائط، مع تبادل الخبرات ومعرفة الشركات العمانية في هذا المجال”.

وبحث الجانبان “تطورات أسواق النفط والجهود المبذولة بشكل مشترك بين البلدين في إطار التعاون بين أوبك وخارجها بهدف استقرار أسواق النفط”، حسب البيان.