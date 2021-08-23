وزير الطاقة يترأس اجتماعا حول مشاريع البرنامج الوطني للطاقات المتجددة

ترأس وزير الطاقة والمناجم رفقة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة اجتماعا حول مشاريع البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.

وجاء في بيان للوزارة “ترأس وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، السيد بن عتو زيان، اليوم الاثنين 23 أوت 2021 بمقر وزارة الطاقة و المناجم ،اجتماع حول مشاريع البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الانتقال الطاقوي، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز وكذا إطارات من كلتا الوزارتين.”

وأوضح البيان “خلال الاجتماع تم التطرق إلى عدة ملفات متعلقة بالبرنامج الوطني للطاقات المتجددة لاسيما كل ما هو متعلق بمشاريع الطاقات المتجددة لمجمعي سوناطراك وسونلغاز وسبل تنسيق الجهود والإمكانيات لإنجاز مشروع إنتاج 1000 ميغاوات على ضوء التوجهات الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية لتنشيط هذا البرنامج.”