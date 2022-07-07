-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير الطاقة يستقبل رئيس شركة النفط التايلندية

الشروق أونلاين
  • 152
  • 0
وزير الطاقة يستقبل رئيس شركة النفط التايلندية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية التايلاندية، “بي تي تي للاستكشاف والإنتاج”، مونتري روانجيكوال.

وجاء في بيان للوزارة “دعا وزير الطاقة والمناجم أثناء تقديمه لخطة تطوير القطاع، المجمع التايلاندي لمواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال المحروقات وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة والمشاركة في دعوات العروض التي يستعد القطاع لإطلاقها قريبًا، في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من المزايا للمستثمرين”.

من جانبه أعرب روانشيكول، عن رضاه عن جودة العلاقات بين شركة النفط الوطنية التايلاندية وسوناطراك واهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار في الجزائر، والتي تشكل شريكًا موثوقًا، لا سيما في المشاريع القائمة أو الجديدة لاسيما في مجال المنبع البترولي.

مقالات ذات صلة
كورونا في الجزائر: حصيلة جديدة للإصابات

كورونا في الجزائر: حصيلة جديدة للإصابات

فؤاد الواد: هناك طلب كبير على الحجز في الفنادق التونسية من قبل الجزائريين

فؤاد الواد: هناك طلب كبير على الحجز في الفنادق التونسية من قبل الجزائريين

جزائر الثقة في الحاضر والأمل في المستقبل

جزائر الثقة في الحاضر والأمل في المستقبل

وزارة الفلاحة تستنفر حراس الغابات أيام العيد

وزارة الفلاحة تستنفر حراس الغابات أيام العيد

بالصور.. الرئيسان تبون وسعيد يدشنان معلم الحرية بسيدي فرج

بالصور.. الرئيسان تبون وسعيد يدشنان معلم الحرية بسيدي فرج

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 06 جويلية 2022

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 06 جويلية 2022

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد