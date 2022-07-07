وزير الطاقة يستقبل رئيس شركة النفط التايلندية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية التايلاندية، “بي تي تي للاستكشاف والإنتاج”، مونتري روانجيكوال.

وجاء في بيان للوزارة “دعا وزير الطاقة والمناجم أثناء تقديمه لخطة تطوير القطاع، المجمع التايلاندي لمواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال المحروقات وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة والمشاركة في دعوات العروض التي يستعد القطاع لإطلاقها قريبًا، في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من المزايا للمستثمرين”.

من جانبه أعرب روانشيكول، عن رضاه عن جودة العلاقات بين شركة النفط الوطنية التايلاندية وسوناطراك واهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار في الجزائر، والتي تشكل شريكًا موثوقًا، لا سيما في المشاريع القائمة أو الجديدة لاسيما في مجال المنبع البترولي.