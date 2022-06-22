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الجزائر

وزير الطاقة يستقبل وفداً من المجمع التركي “تاي”

الشروق أونلاين
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وزير الطاقة يستقبل وفداً من المجمع التركي “تاي”

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، وفدًا من المجمع التركي “تاي  TAY“، بقيادة رئيسها التنفيذي، مسعود توبراك، المساهم الرئيسي وعضو مجلس إدارة الشركة الجزائرية التركية تيال.

وتابع أنه وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب مسعود توبراك عن الاهتمام الكبير لمجمع TAY بالسوق الجزائري ورغبته في الاستثمار وتنويعه من خلال مشروع متكامل في مجالات الطاقات المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية في الجزائر وكذلك استغلال اﻟﺴﻴﻟﻴﺴﻴوم المستخدم في تصنيع الخلايا الكهروضوئية، تهدف هذه المنتجات إلى إرضاء السوق المحلي الوطني والتصدير.

كما أعرب وزير الطاقة والمناجم عن استعداد الجزائر لتعزيز وتوسيع التعاون مع الشركات التركية.

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