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اقتصاد
بحثا عن سبل تعزيز التعاون في أنتاج النفط والغاز

وزير الطاقة يستقبل وفدا عن الشركة البرتغالية الجزائرية “تكنيوديف انجينيرينغ”

الشروق أونلاين
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وزير الطاقة يستقبل وفدا عن الشركة البرتغالية الجزائرية “تكنيوديف انجينيرينغ”

 استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، وفدا عن الشركة البرتغالية الجزائرية “تكنيوديف انجينيرينغ”، والمتخصصة في خدمات هندسة صناعة النفط والغاز.

ووفقا لبيان الوزارة، فقد ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في مجال الطاقة ولاسيما الخدمات الهندسية في مجال النفط والغاز وكذا الحلول التكنولوجية الحديثة في مجال المحروقات، وتدريب وتكوين العنصر البشري في هذه المجالات بالجزائر.

كما استعرض الجانبان نشاطات الشركة وبرامجها الحالية والمستقبلية، وخاصة في مجال البتروكيمياء والاسترجاع وخفض البصمة الكربونية. ونوه الجانبان بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع مؤسسات القطاع في مجالات المحروقات والكهرباء والصناعة التحويلية المنجمية.

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