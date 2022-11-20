وزير الطاقة يستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي وهذه أهم الملفات

استقبل وزير الطاقة، محمد عرقاب، الأحد، وفدا عن صندوق النقد الدولي، برئاسة فيرديي جنيفييف، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر.

وأفاد بيان الوزارة “يأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات السنوية للصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة”.

من جهته عرض وزير الطاقة والمناجم، المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم.

كما ذكر الوزير، بجهود القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البتروكيماويات وتحويل الموارد المعدنية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.

من جهتها، أعربت فيرديي عن ارتياحها لهذه المقابلة التي أتاحت لها التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، ولا سيما تعزيز وتطور معايير الاقتصاد الكلي، مثل مداخيل صادرات المحروقات والجباية البترولية.