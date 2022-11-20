-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

وزير الطاقة يستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي وهذه أهم الملفات

الشروق أونلاين
  • 479
  • 0
وزير الطاقة يستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي وهذه أهم الملفات

استقبل وزير الطاقة، محمد عرقاب، الأحد، وفدا عن صندوق النقد الدولي، برئاسة فيرديي جنيفييف، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر.

وأفاد بيان الوزارة “يأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات السنوية للصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة”.

من جهته عرض وزير الطاقة والمناجم، المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم.

كما ذكر الوزير، بجهود القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البتروكيماويات وتحويل الموارد المعدنية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.

من جهتها، أعربت فيرديي عن ارتياحها لهذه المقابلة التي أتاحت لها التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، ولا سيما تعزيز وتطور معايير الاقتصاد الكلي، مثل مداخيل صادرات المحروقات والجباية البترولية.

مقالات ذات صلة
معرض بولونيا للآلات الفلاحية… الأمن الغذائي للجميع إلا من أبى!

معرض بولونيا للآلات الفلاحية… الأمن الغذائي للجميع إلا من أبى!

سوق أوروبا للغاز… فرصة الجزائر لـ10 سنوات قادمة

سوق أوروبا للغاز… فرصة الجزائر لـ10 سنوات قادمة

تاريخ دخول أول سيارة مستوردة؟.. وزير الصناعة يجيب

تاريخ دخول أول سيارة مستوردة؟.. وزير الصناعة يجيب

هذه هي أسعار سيارات “فيات” الجديدة في إيطاليا

هذه هي أسعار سيارات “فيات” الجديدة في إيطاليا

أعين الأوروبيين صوب الغاز الجزائري مع عواصف البرد

أعين الأوروبيين صوب الغاز الجزائري مع عواصف البرد

هؤلاء ممنوعون بقوة القانون من تصنيع السيّارات في الجزائر

هؤلاء ممنوعون بقوة القانون من تصنيع السيّارات في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد