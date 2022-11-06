وزير الطاقة يستقبل وفدًا من شركة “بتروفيتنام”

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأحد، وفدًا من شركة بتروفيتنام لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بقيادة رئيسها التنفيذي هوانغ كوك فيونغ.

وأفاد بيان الوزارة “استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة في مجال المحروقات التي تربط مجمع سوناطراك وشركة بتروفيتنام، واصفين إياها بالممتازة وآفاق تعزيزها”.

وتجدر الإشارة إلى أن بتروفيتنام تعمل في الجزائر في قطاع التنقيب عن النفط بالشراكة مع سوناطراك وشركة PTTEP التايلاندية.

ودعا وزير الطاقة، أثناء تقديمه لخطة تطوير القطاع، المجموعة التايلاندية لمواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال النفط والغاز وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة والمشاركة في دعوات المناقصات التي يستعد القطاع إطلاقها في إطار القانون الجديد للمحروقات والذي يوفر العديد من المزايا للمستثمرين.

وأعرب هوانغ من جهته، عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية بين بتروفيتنام وسوناطراك واهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار في الجزائر، لا سيما في المشاريع القائمة أو الجديدة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الجزائر.