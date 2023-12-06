وزير الطاقة يوضح حول قرار الجزائر بتخفيض انتاجها من النفط

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن أسباب القرار الذي اتخذته الجزائر يوم 30 نوفمبر المنصرم، بإجراء تخفيض طوعي وإضافي في إنتاجها من النفط الخام.

وأكد الوزير عرقاب في بيان صحفي أن هذا القرار بتخفيض قدره 51 ألف برميل يوميا، للفترة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2024، “تمّ اعتماده بشكل وقائي وبالتشاور مع العديد من أعضاء أوبك +”.

“ويهدف إلى إعادة تنظيم سوق النفط الدولية مع أساسياته الجوهرية بدلاً من إخضاعه للتقلبات غير المنطقية للمضاربين، المسؤولة عن زيادة التقلبات وعدم الاستقرار الملحوظ”.

كما شدد الوزير حسب بيان الوزارة أنه “تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع وكالة تثمين المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك وشركائها”.

“والهدف من هذه الإجراءات هو ضمان احترام الجزائر الكامل لالتزامها بتخفيض إنتاجها طوعا طوال الربع الأول من السنة المقبلة”، حسب المصدر ذاته.

وأشار الوزير إلى أن منظمة أوبك وشركائها في إعلان التعاون “ما زالوا يقظين للغاية ومهتمين بتطور أساسيات سوق النفط على المدى القصير”.

ولم يستبعد الوزير “إمكانية تمديد التخفيضات الطوعية إلى ما بعد الربع الأول من عام 2024، كما يمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا ثبت أنها ضرورية لضمان الاستقرار الدائم لسوق النفط”.