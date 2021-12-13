أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الإثنين، إلتزام الجزائر الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وايلائها أهمية قصوى لتكريس مبدئي الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية.

وفي كلمة له بمناسبة مشاركته، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي إنطلقت أشغالها اليوم بشرم الشيخ (مصر)، قال طبي أن الجزائر “تؤكد التزامها الكامل بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسعيها الدائم لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية و أحكامها مع الأخذ بأفضل الممارسات المستخلصة من مبادئها“.

وأضاف أن الجزائر”تقر بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في مساعدة الدول على تنفيذ الاتفاقية و تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته”.

وشدّد على أن الجزائر “بقيادة رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، تولي أهمية قصوى لتكريس مبدئي الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية وذلك في إطار مسار بناء جزائر جديدة قائمة على أسس دولة القانون والحكم الراشد، مع إنتهاج مقاربة شاملة تعتمد الوقاية والعمل المشترك بين أجهزة الرقابة وهيئات مكافحة الفساد وفعاليات المجتمع المدني”.

وأشار إلى أن “الإرادة السياسية والخطوات المنتهجة في هذا المجال تعززت أيضا من خلال إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمقتضى الدستور الذي صادق عليه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020، والذي جعل منها مؤسسة رقابية مستقلة ينتظر أن يكون لها دور رئيسي في وضع السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حيز التطبيق”.

وفي ذات المداخلة التي ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى المخصص لرؤساء الوفود المشارِكة، أعرب وزير العدل عن ترحيب الجزائر بتبني إعلان شرم الشيخ تحت عنوان “تعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد أثناء فترات الطوارئ والأزمات والتعافي”.