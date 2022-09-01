وزير العدل: الحركة السنوية في سلك القضاة تهدف إلى تعزيز القضاء

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الخميس، أن الحركة السنوية في سلك القضاة تهدف إلى تعزيز مكانة القضاء والارتقاء بدورها في إطار مقاربة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية.

وفي كلمة له خلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر، كمال غزالي، والنائب العام لذات المجلس، عثمان موسى، أوضح وزير العدل أن “الحركة السنوية في سلك القضاء تهدف إلى إعطاء دفع جديد للعمل القضائي لتعزيز مكانة السلطة القضائية والارتقاء بدورها في المجتمع في إطار مقاربة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية التي يخولها الدستور وقوانين الجمهورية، حماية الحقوق والحريات الأساسية لأفراد المجتمع”.

كما ترمي مقاربة رئيس الجمهورية -يضيف الوزير- إلى “ترقية العنصر البشري الذي يعتبر عاملا أساسيا في أي عملية تغيير وهذا من خلال إعطاء الفرصة للقضاة الذين اثبتوا جدارتهم لتولي مناصب قضائية نوعية”، مشيرا إلى أنه تم في إطار الحركة الأخيرة، ترقية 18 قاض جديد لتولي مناصب مسؤوليةـ سواء بصفة رئيس مجلس أو نائب عام، فضلا عن “تعزيز مكانة المرأة في السلك القضائي وتكليفها بمناصب مسؤولية نظرا لما أثبتته من جدارة واستحقاق في ميدان العمل القضائي”.

وذكر الوزير في نفس السياق أنه في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقضاء وتعزيز استقلاليته وتوفير كل الشروط اللازمة لذلك, عملت وزارة العدل خلال السنة الجارية على “استكمال كل النصوص المنبثقة عن الدستور، على غرار تلك المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، التنظيم القضائي، مجلس الدولة, قانون المساعدة القضائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة إلى ما هو محل دراسة من طرف الحكومة كالقانون الأساسي للقضاء”.

كما تم تحضير عدة نصوص قانونية “أهمها قانون حماية الأراضي المملوكة للدولة من مختلف أشكال التعدي وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، قانون الاتجار بالبشر وقانون العقوبات”.

واعتبر طبي أن هذه النصوص القانونية تعد “وسيلة من وسائل حماية المجتمع من مختلف الآفات التي ينبغي التصدي لها بسلطة القانون، من بينها حوادث المرور التي عرفت منحى تصاعديا خطيرا خلال هذه الصائفة”، مما يتطلب -مثلما قال- “إقرار عدة إجراءات تنظيمية من طرف الحكومة”.