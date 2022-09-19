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الجزائر
القضاء رفض طلب الإفراج بحجة خطورة الوقائع

وزير العدل السابق الطيب لوح لن يغادر السجن

نوارة باشوش
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  • 8
وزير العدل السابق الطيب لوح لن يغادر السجن
أرشيف
الطيب لوح

رفضت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الإفراج عن الوزير السابق للعدل الطيب لوح المدان في قضيتين بعقوبة أشدها 3 سنوات حبسا نافذا.
وقال دفاع المتهم الأستاذ ميلود براهيمي لهيئة المجلس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، أن موكله مريض ويخضع للعلاج في الوقت الحالي وأن الإفراج هو الأصل والإيداع هو الاستثناء، وأن لوح استوفى المدة القانونية لعقوبتيه الأولى التي أدين فيها بـ3 سنوات عن جناية إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير، والثانية المحكوم عليه بعامين حبسا نافذا في ملف إعاقة السير للعدالة، المتابع فيه رجل الأعمال طارق نوا كونيناف.
وأعتبر الأستاذ براهيمي أن العقوبة الأشد لموكله الطيب لوح والمتعلقة بالجناية انتهت بتاريخ 22 أوت الماضي وأن المادة 35 من قانون العقوبات تنص على “تطبيق العقوبة الأشد” وعلى هذا الأساس طالب بإطلاق سراح موكله.
في حين إن النائب العام التمس من هيأة الغرفة الجزائية السادسة رفض الإفراج باعتبار أن الوقائع المتابع فيها المتهم الطيب لوح خطيرة وثابتة في حقه، كما أن النيابة طعنت في الملف الأول المتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير لدل المحكمة العليا التي لم تفصل فيه إلى حد الآن.
من جهة أخرى، فإن الطيب لوح متابع في ملف فساد أخر بصفته كان يشغل منصب وزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الفترة الممتدة بين 2007-2013، إلى جانب الوزير السابق للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بصفته وزيرا لنفس القطاع، وهو الملف الذي حقق فيه الديوان المركزي لقمع الفساد، والمتعلق بـ”التلاعب بالسكنات الوظيفية”، المخصصة لموظفي عدة وزارات، والتي مولها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS”، التابع لوزارة العمل، والتي وزعت بطريقة مشبوهة لأشخاص ليس لهم حق الاستفادة منها، ولا تربطهم أي علاقة مع وزارة من الوزارات التي خصصت هذه السكنات لموظفيها، على شاكلة استفادة عدد من المنضوين في الإتحاد العام للعمال الجزائريين “UGTA”من هذه السكنات، حيث تم تحويل الملف على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

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التعليقات
8
  • adel aouaichia

    الحراك الشعبي لم يحقق اهدافه مزال الكثير

    0
  • El jijeli tamazight

    LA PRISON A VIE INCHAA ALLAH .YA KHABIT .....

    0
  • صوت العقل

    لا يمكن الحديث عن أي إصلاح في قطاع العدالة من دون تنظيف وزارة العدل من لوبيات الإفساد ، وتطهير المدرسة العليا للقضاء من الأشخاص الذين يزرعون العناصر الفاسدة.

    أولا وقبل كل شيء إذا أراد الوزير زغماتي أن يصلح عليه أن يفتح ملف مسابقة التوثيق، فهو أول شيء يعيد الثقة إلى المواطن.

    0
  • إبن الجزائر

    وأخيرا يفتح القضاء ”العلبة السوداء” لكل فضائح الفساد المفتوحة وعلى رأسها ”فساد قطاع العدالة” نفسه والذي ظل لوح والسائرين في فلك النظام يتغنون بكونه يمثل ”أم قضايا الإصلاحات” في عهد الرئيس المعزول. تفاعل قانونيون ومحامون وعاملون في قطاع العدالة وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر و و صفوه بالخطوة التي ستسقط رؤوسا كثيرة و تزيد ثقة الشعب في قضائه و تطوي الصفحة السوداء التي كانت فيها هذه الحيتان فوق القانون. أخيرا الكل ينتظر العقوبات التي سينطقها القضاء إذا ثبت الجرم في حقهم أو تبرأتهم الشيء المستحيل في نظري و الله أعلم

    9
  • الشيخ عقبة

    من أقوى رجالات بوتفليقة في الظلم والنهب وأخطرهم وأكثرهم فسادا ( كلماته بمناسبة أكتشاف فرقة حراسة السواحل التابعة للجيش الوطني الشعبي لأطنان من الكوكايين وشروع فرقة الدرك الوطني في البحث على الفاعلين والتي شكك فيها بمصداقية المحقيقين والتقليل من أهمية العمل الجبار والدفاع المستميت على الهامل بشكل وقح جعلني والجزائيين يكنون كل الكراهية لهذا البارون الخطير )هو أحد الفاعلين النشطين المؤسسين لمنظومة الفساد وتقنين عملية النهب وتخريب القيم )هو وراء كل المؤامرات المحاكة ضد الشرفاء من القضاة.هو من كان وراء أختيار أعضاء مجلس المشكر رفقة ولد عباس

    10
  • تاقليعت

    الشعب لا يريد محاسبة اشخاص واشباح نريد رؤيتهم يحاسبون راي العين ...لقد كان يتحدث بتكبر وتعالي وكل تصريحاته غير مفهومة وانما كانت مصطنعة ..كما انه يعيبر العلبة السوداء للفاسدين وقضايا الفساد لانه كان وزيرا للعدل دون عدل وكان يتغاضى بل تغاضى على الكثير من القضايا الخطيرة وعلى الفاسدين والفاسدات وما اكثرهم والبعض منهم لا زال حرا طليقا لم يمسسه التحقيق مثل رجال الجمارك وغيرهم يجب محاكمته علانية امام انظار العام وشنقه او الحكم عليه بالمؤبد مع الاشغال الشاقة باحد سجون الجنوب برقان او وادي الناموس ...

    8
  • كريم

    كم أكره هذا الانسان لم يكن عادلا يوما في حياته أنشأ الله السجن ياعديمي الضمير الشيب والعيب

    11
  • hrire

    اكبر المفسدين هو و صاحبه بوتفليقة
    يستهل الشنق بدون محاسبة
    اكبر مفسد

    11

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