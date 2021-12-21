وزير العدل: الصليب الأحمر زار أكثر من 7 آلاف سجين بالجزائر

كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أجرت ما يقارب 300 زيارة للمؤسسات العقابية والتحادث مع أكثر من 7 آلاف محبوس.

وأكد طبي في كلمة له خلال احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن لجنة الصليب الأحمر الدولية أجرت خلال هذه السنة 296 زيارة للمؤسسات العقابية والتحادث مع 7400 محبوس قام بها أكثر من 200 مندوب تابع لها.

وأوضح أن هذه الزيارات تتم وفق المعايير المعمول بها في هذه المنظمة وبدون حضور أي شاهد، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التحضير لبرنامج سنة 2022 لزيارة المؤسسات العقابية.

وأضاف طبي أن مصالحه سجلت هذه السنة 12515 زيارة لأماكن التوقيف قام بها القضاة بالإضافة إلى الزيارات الأخرى التي تجريها بعض المنظمات غير الحكومية.