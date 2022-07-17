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وزير العدل الكويتي في زيارة رسمية إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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وزير العدل الكويتي في زيارة رسمية إلى الجزائر
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وزير العدل الكويتي

بدعوة من وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، حلّ بالجزائر يوم الأحد وزير العدل بدولة الكويت جمال هاضل الجلاوي. في إطار زيارة رسمية تمتد من 17 إلى 21 جويلية.

وحسب بيان للوزارة، ستعرف هذه “التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي عدل البلدين، إلى جانب إجراء لقاءات مع كبار المسؤولين وزيارة مؤسسات تابعة لقطاع العدالة”.

“وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية بين قيادتي وشعبي البلدين، والإرادة المشتركة بينهما لتعزيز علاقات التعاون في المجال القانوني، وفي مجال تكوين القضاة وعصرنة أنظمة العدالة”.

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