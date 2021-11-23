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الجزائر

وزير العدل: تشديد العقوبات على أصحاب حظائر السيارات غير المرخصة

الشروق أونلاين
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وزير العدل: تشديد العقوبات على أصحاب حظائر السيارات غير المرخصة

كشف وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، عن تسليط عقوبات تصل إلى سنتين حبسا على أصحاب حظائر السيارات غير المرخصة.

وأكد وزير العدل، على هامش يوم دراسي حوال دور التشريع والفقه والاجتهاد القضائي في تطوير القانون، أن أصحاب حظائر السيارات غير المرخصة العشوائي، أصبحوا يشكلون خطرا الممتلكات العامة والخاصة.

وقال الوزير، ان اصحاب حظائر السيارات العشوائية، قاموا بالاعتداء على الممتلكات الخاصة، والمساحات العمومية وحتى الأرصفة لذلك يتوجب وضع حد لانتشار هذه الظاهرة.

وأكد الوزير ان تطبيق عقوبة سنتين حبسا ضد أصحاب حظائر السيارات غير المرخصة العشوائي، سيتم العمل بها بمجرد المصادقة على القانون من قبل نواب البرلمان.

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