وزير العدل: تنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة الجارية 

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي عن تنصيب المجلس الأعلى للقضاء وجوبا قبل نهاية السنة الجارية.

وأضاف طبي، الاثنين خلال إشرافه على تنصيب الرئيس الأول للمحكمة العليا، أن المجلس الأعلى للقضاء سينصب قبل نهاية 2021، مشيرا إلى أن التغيرات التي شهدتها المحكمة العليا كانت لمواكبة ما يعرفه المجتمع، مضيفا أن الدستور أسند للمحكمة العليا مهمة ثقيلة وهي تقويم أحكام المحاكم والمجالس القضائية.

كما أوضح طبي أن الدستور الجديد عزز مكانة القضاء وأكد على مكانته في ضمان الحقوق والحريات في المجتمع، مشيرا إلى أن الأحكام الدستورية الجديدة دعمت دور القضاء الذي أصبح اليوم أمام مسؤولية تاريخية.

من جهته قال الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا طاهر ماموني عقب تنصيبه أن “هذا التكليف جاء في مرحلة حساسة والجزائر تخطو خطوات جبارة رغم جائحة كورونا”.

وأضاف ماموني أن الدستور الجديد خص قطاع العدالة كسلطة مستقلة بأحكام جوهرية لتكريس استقلالية السلطة القضائية، مشيرا إلى أن القاضي وفرت له كل أسباب العمل المريح لأداء واجبه على أكمل وجه.

ماموني رئيسا جديدا للمحكمة العليا

يشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الاثنين، على مراسم تنصيب الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا طاهر ماموني المعين من طرف رئيس الجمهورية.

وجاء في بيان لوزارة العدل، الأحد، أن مراسم التنصيب ستجرى الاثنين بمقر المحكمة العليا، وسيشرف عليها وزير العدل عبد الرشيد طبي.

وتم تعيين طاهر ماموني رئيسا للمحكمة العليا خلفا لعبد الرشيد طبي الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل.