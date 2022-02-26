وزير العدل: جائزة أحسن دكتوراه سترفع مستوى البحث في جامعاتنا العربية

قال وزير العدل، عبد الرشيد طبي إن إنشاء الجائزة العربية لأحسن أطروحة دكتوراه بالعلوم القانونية والقضائية سترفع مستوى البحث العلمي بالجامعات.

وأضاف طبي في كلمته خلال مشاركته في حفل الجائزة العربية لأحسن أطروحة دكتوراه في القانون بلبنان وبحضور نظرائه العرب أن أقرار الجائزة يهدف مستقبلا نحو خدمة الاحتياجات القومية العربية القانونية والقضائية لتكون ذات فائدة أكبر لبلداننا.

وقال طبي أن التتويج لن يمر كحدث ظرفي بل سيكون حاضرا في ذهن كل باحث عربي يحضر لأطروحة الدكتوراه ليحرص على جودة بحثه وستكون هذه الجائزة من بين الأسباب التي سترفع مستوى البحث العلمي في جامعاتنا العربية.

وتابع قائلا: “الهدف من الجائزة هو تشجيع الباحثين بالوطن العربي على رصد ممارسات وتجاربهم القانونية، بغرض الوصول إلى أطر ومعالم القانون والقضاء العربي وتدعيم وتكريس الدراسات القانونية وزيادة الوعي بها مؤسسيا وجماهيريا.

الجزائر توقع اتفاقية لتسليم المجرمين مع لبنان

وقام عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، السبت، بالتوقيع على اتفاقيتين قضائيتين، مع نظيره وزير العدل اللبناني هنري الخوري .

وجاء في بيان لوزارة العدل “تتعلّق الاتفاقية الأولى بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، بينما تتعلّق الثانية بتسليم المجرمين، وسيسبق هذا التوقيع محادثات بين الطرفين حول سُبل تفعيل هذا التعاون بين البلدين”.

وسيشارك عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام، رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب، السبت بمقر السراي الحكومي ببيروت.

وعلى هامش هذه الزيارة، حضي بالقصر الجمهوري اللبناني وزير العدل، بمعيّةِ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيّة، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، باستقبالٍ من رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة العماد ميشال عون، الذي نوّه بأهميّة تعزيز العمل العربي المشترك، وبالمناسبة أبلغه نقل تحياته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما حضي الوزير باستقبالٍ من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي.