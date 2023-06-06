وزير العدل في القاهرة

للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

يشارك وزير العدل عبد الرشيد طبي، ابتداءً من يوم غدِ الأربعاء، بالقاهرة في الاجتماع الـ 71 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي يدوم ليومين.

وأفاد بيان لوزارة العدل أنّ جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن “استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية”.

وسيناقش الاجتماع مسألة “توحيد التشريعات العربية من خلال النظر في مشاريع قوانين استرشادية. التي تتعلق بالقانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار ”التحضير لأشغال الدورة الـ 39 لمجلس وزراء العدل العرب. التي ستنعقد خلال شهر نوفمبر المقبل”، حسب البيان.