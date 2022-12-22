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الجزائر

وزير العدل: قانون القرض يهدف للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة

الشروق أونلاين
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وزير العدل: قانون القرض يهدف للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة
ح.م
وزير العدل عبد الرشيد طبي

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن إصدار قانون القرض يهدف للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة.

وأكد طبي، الأربعاء، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أن  إصدار قانون النقد والقرض يهدف إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الظاهرة، مضيفا بالقول “أن نص المشروع جاهز وسيتم في القريب العاجل عرضه أمام النواب لمناقشته”.

وأضاف قائلا ” كان من المنتظر مناقشة المشروعين في آن واحد ،غير أن مشروع قانون النقد والقرض تطلب تعميق وتوسيع الدراسة وبتالي تخصيص حيز زمني أكبر للانتهاء من الصياغة”.

كما أوضح أن تطبيق أحكام مشروع قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يتطلب “متابعة مسارات حركة الأموال ومكافحة مصادرها غير المشروعة عن طريق اتخاذ جملة من التدابير منها تعزيز مسعى رقمنة المعاملات النقدية التي تعد من أبرز توجيهات رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون”.

وفي رده على انشغالات بعض النواب، حول مسألة التكييف الجنحي لجريمة تبيض الأموال بدلا من تجريمها ضمن أحكام نص تعديل قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أوضح الوزير أن ذلك جاء بهدف “تبسيط الإجراءات والتسريع في آجال المعالجة القضائية لمثل هذه القضايا التي عادت ما تكون “واضحة المعالم”.

من جهة أخرى، قال طبي، أن هذا مشروع ذو الطابع الوقائي ،يهدف إلى حماية النظام المالي الجزائري وكذا “دعم” قانون الاستثمار لكونه يوفر “الآليات القانونية لحماية أموال المستثمرين” ويوفر بيئة قانونية مواتية لمراقبة مسار التحويلات المالية.

وفي موضع آخر، يتعلق بالمساعي الرامية إلى “استرداد الأموال المنهوبة خارج الوطن”، أكد طبي أن “العمل جاري وسيتم لاحقا توضيح حجم هذا العمل”.

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