وزير العدل: لهذا السبب لا تطبّق عقوبة الإعدام في الجزائر (فيديو)

أجاب وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الخميس، على سؤال شفهي في المجلس الشعبي الوطني، حول تعليق تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر.

وأوضح الوزير في إجابته، بأن الجزائر “أخدت قرارا سنة 1993، بتجميد تطبيق حكم الإعدام، احتراما لالتزاماتها الدولية”.

وأكد طبي، في الوقت نفسه، أن الدولة “تبذل جهودا كبيرة لمحاربة كل أشكال الجريمة“. مشيرا إلى أن التعديلات التي أجريت على التشريعات “تهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم القتل، والاختطاف، والفساد، وعصابات الأحياء”.

وأضاف يقول:”تسعى الدولة إلى حماية المواطن في أمنه، وصحته، وغذائه. من خلال تشديد العقوبات الكفيلة بردع مرتكبي الجرائم المذكورة”.

كما ذكّر وزير العدل بأن مراسيم العفو تستثني نحو 20 جريمة خطيرة. ما يحول دون استفادة المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام في بعض الجرائم، من أي عفو أو تخفيف لمدة العقوبة.

بالمقابل، “لا وجود لأي مانع من الاستمرار في تناول مسألة الإبقاء على عقوبة الإعدام في الأحكام القضائية، بالتحليل والنقاش من قبل المختصّين”، يضيف الوزير.