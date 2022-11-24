-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير العدل: لهذا السبب لا تطبّق عقوبة الإعدام في الجزائر (فيديو)

محمد عبد المؤمن
  • 565
  • 0
وزير العدل: لهذا السبب لا تطبّق عقوبة الإعدام في الجزائر (فيديو)
أرشيف
وزير العدل حافظ الأختام

أجاب وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الخميس، على سؤال شفهي في المجلس الشعبي الوطني، حول تعليق تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر.

وأوضح الوزير في إجابته، بأن الجزائر “أخدت قرارا سنة 1993، بتجميد تطبيق حكم الإعدام، احتراما لالتزاماتها الدولية”.

وأكد طبي، في الوقت نفسه، أن الدولة “تبذل جهودا كبيرة لمحاربة كل أشكال الجريمة“. مشيرا إلى أن التعديلات التي أجريت على التشريعات “تهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم القتل، والاختطاف، والفساد، وعصابات الأحياء”.

وأضاف يقول:”تسعى الدولة إلى حماية المواطن في أمنه، وصحته، وغذائه. من خلال تشديد العقوبات الكفيلة بردع مرتكبي الجرائم المذكورة”.

كما ذكّر وزير العدل بأن مراسيم العفو تستثني نحو 20 جريمة خطيرة. ما يحول دون استفادة المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام في بعض الجرائم، من أي عفو أو تخفيف لمدة العقوبة.

بالمقابل، “لا وجود لأي مانع من الاستمرار في تناول مسألة الإبقاء على عقوبة الإعدام في الأحكام القضائية، بالتحليل والنقاش من قبل المختصّين”، يضيف الوزير.

مقالات ذات صلة
الوزير الأول يستقبل السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين

الوزير الأول يستقبل السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين

مرض غريب يحرم تلميذا متفوّقا من الدراسة بخنشلة

مرض غريب يحرم تلميذا متفوّقا من الدراسة بخنشلة

توحيد الاختبارات الفصلية بين تلاميذ المؤسسة الواحدة

توحيد الاختبارات الفصلية بين تلاميذ المؤسسة الواحدة

حذار.. 5 أسباب وراء الوفيات بمرض السرطان

حذار.. 5 أسباب وراء الوفيات بمرض السرطان

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

الدروس المسجديّة.. معركة البقاء!

الدروس المسجديّة.. معركة البقاء!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد