وزير العدل: ما يحدث في السوق من مضاربة جريمة وسنضرب بيد من حديد

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي ، الخميس، أن هناك لعبة قذرة تخوضها جماعات منظمة من خلال المضاربة بالمواد الغذائية الأساسية.

وأوضح وزير العدل خلال تدخله عبر التلفزيون العمومي، أن سلعا جزائرية مدعمة موجودة في الأسواق الأوروبية وتغيب في السوق الوطنية.

وأكد وزير العدل “ما يحدث في السوق مضاربة وجريمة كاملة الأركان، ونملك من الدلائل ما يؤكد أن المضاربة أصبحت جريمة منظمة”.

وتابع طبي “من الآن فصاعدا قضايا المضاربة سيتم معالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد”.

واتهم وزير العدل جماعات منظمة أقلقها مسعى تقليص فاتورة الاستيراد بالسعي لتقويض هذه السياسة، مشيرا في ذات السياق أن الدولة ستوفر شروطا للمحاكمة العادلة لهؤلاء ولكن ستضربهم بيد من حديد.