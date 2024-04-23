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الجزائر

وزير العدل: “من الضروري إعطاء مصداقية كبيرة للعدالة”

ب. د
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وزير العدل: “من الضروري إعطاء مصداقية كبيرة للعدالة”
أرشيف

أبرز وزير العدل حافظ الأختام، أثناء تدشينه، الثلاثاء، مقر مجلس قضاء تبسة الجديد، ضرورة إعطاء مصداقية كبيرة للعدالة، من طرف إطارات الجهاز، حتى يدرك المواطن الجهود، ويحسّ بالقضاء الجزائري، خاصة في ما يتعلق بالإسراع في معالجة مختلف الملفات، تماشيا ومتطلبات العصر، ونوّه بالتوجه العام نحو الرقمنة في كل المجالات.
كما طالب طيبي بالإسراع في معالجة الملفات الخاصة بالإفراج المشروط، بعد دراسة الملف، وكل نزيل توفّرت فيه الشروط يتمتع بالإفراج، ولا داعي لإبقاء الملفات في الأدراج من دون معالجة، استجابة للنصوص القانونية الواضحة، في هذا المجال.
وحثّ الوزير على ضرورة الرفع من نسبة التحصيل لضمان السير الحسن للجهاز، والذي يتطلب مداخيل لاقتناء مختلف الوسائل التي تمكّن من تسيير الهياكل بصورة لائقة.

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