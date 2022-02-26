وزير العدل يتلمس آثار هاربين من العدالة في لبنان

يتردد أن بوشوارب وفريد بجاوي مختبئين هناك

بعد الزيارة التي قادت وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إلى إسبانيا، والتي تكللت بتوقيع اتفاقيات للتعاون القضائي بين البلدين، جاء الدور هذه المرة على زيارة طبي إلى لبنان، حيث تم التوقيع على اتفاقيات لتسليم المطلوبين للعدالة في البلدين، فيما تخص الثانية التعاون القضائي بين الجزائر ولبنان في المجال الجزائي.

وبموازاة استقبال الوزير الجزائري في بيروت من قبل المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الدولة، ميشال عون، فقد شارك أيضا عبد الرشيد طبي في الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب، أمس السبت. وحوّل توقيع وزير العدل اتفاقيات للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين مع لبنان، تتجه أنظار الجزائريين إلى واحد من أهم المطلوبين بقوة للعدالة الجزائرية، وهو وزير الصناعة والمناجم السابق، عبد السلام بوشوارب، الفار من العدالة الجزائرية، والمدان في قضايا فساد، بعقوبات بالسجن وصلت حدها القصوى.

وتشير تقارير غير رسمية أن الوزير الهارب من العدالة، يوجد في لبنان، وقد هرب من التراب الفرنسي، خوفا من احتمال تسليمه للجزائر، بالنظر إلى وجود اتفاقيات للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين بين الجزائر وباريس.

ولم يعثر على أثر للوزير السابق، عبد السلام بوشوارب منذ عام 2019، وهي السنة التي اندلع فيها الحراك الشعبي، وأتى على حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي منح امتيازات كبيرة للوزير الهارب، حيث قلده مناصب سامية في الحكومة، وكان من الأسماء النافذة التي لم تكن تخضع حتى لسلطة الوزير الأول، كما جاء على لسان عبد المالك سلال، في الشهادات التي أدلى بها في المحاكمات التي طالته رفقة رموز نظام الرئيس السابق.

وقبل أيام معدودات، أصدرت السلطات القضائية في الجزائر قرارات بحجز كل ممتلكات الوزير بوشوارب، في الداخل والخارج، وذلك بعد ورود أخبار عن بيعه لممتلكاته في فرنسا، وهو ما عزز من الاعتقاد بأن انتقال وزير العدل إلى لبنان، لم يكن من أجل المشاركة في الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب، فحسب، وإنما من أجل حل معضلة وزير الصناعة الأسبق، الذي أشيع في وقت سابق بأنه أصيب بمرض عقلي، وقد اعتبر متابعون ذلك التسريب، بأنه مجرد مناورة من قبل محيطه لإبعاد التفكير عن محاولات جلبه إلى الجزائر من أجل متابعته قضائيا وتنفيذ العقوبات المسلطة عليه.

كما يشاع أيضا بوجود فريد بجاوي، وهو نجل شقيق وزير الخارجية الأسبق، محمد بجاوي في لبنان، علما أن بجاوي كانت قد أصدرت بحقه العدالة عقوبات ثقيلة في قضايا فساد، تتعلق بقضية سوناطراك وشركة “سايبام” الإيطالية، وهو ما يجعل اسمه مرجحا كأحد المستهدفين من وراء هذه الزيارة.

وكان وزير العدل قد زار إسبانيا مطلع الشهر الجاري، تكللت بالتوقيع على اتفاقيات للتعاون القضائي وتبادل المطلوبين للعدالة، وهي الزيارة التي أعقبت تواتر أنباء عن محاولة محيط رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بيع ممتلكات مسجلة باسمه في إسبانيا.