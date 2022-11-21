وزير العدل يستقبل نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية

حلتّ، الإثنين، بمطار الجزائر الدولي، حليمة إبراهيم عبد الرحمن وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية مرفوقة بوفد يضم إطارات من وزارة العدل الليبية.

وتأتي الزيارة حسب بيان لوزارة العدل “في إطار زيارة عمل تمتد إلى 24 نوفمبر 2022”.

وأوضح المصدر، ان الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين وزارتي عدل البلدين، وتبادل الخبرات لا سيما في مجال تكوين القضاة وموظفي السجون، وستكون لوزيرة العدل مقابلات وزيارات ميدانية لمؤسسات تابعة لقطاع العدالة.