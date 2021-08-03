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وزير العدل يستلم مسودة المشروع التمهيدي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء

الشروق أونلاين
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وزير العدل يستلم مسودة المشروع التمهيدي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء

سلّم رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته السيّد عبد العزيز نويري، لوزير العدل  مسودة المشروع التمهيدي الذي انتهت اللجنة من إعداده.

وجاء في بيان لوزارة العدل “استقبل اليوم الثلاثاء 03 أوت 2021، بمقر #وزارة_العدل بالجزائر العاصمة، وزير العدل، حافظ الأختام السيّد عبد الرشيد طبّي، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي  المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته السيّد عبد العزيز نويري، رئيس غرفة بمجلس الدولة، الذي سلّم رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته السيّد عبد العزيز نويري، لوزير العدل  مسودة المشروع التمهيدي الذي انتهت اللجنة من إعداده.”

وقد عبّر الوزير عن شكره الكبير لرئيس اللجنة وكافة أعضائها على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في إعداد هذا النص.

ويندرج هذا العمل في إطار مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء و تكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020 لاسيما المادة 180 منه التي دسترت لأول مرة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلالية القضاء تنفيذا لالتزامات السيّد رئيس الجمهورية.

يجدر التذكير، إلى أن مشروع هذا القانون العضوي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و قواعد تنظيمه و عمله و قد تمّ التنصيب الرسمي للجنة المكلفــة بإعداد مشروعــه و المشكّلة من قضـاة و ممثل للنقابة الوطنية للقضاة، بتاريخ 08 أفريل الفارط.

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