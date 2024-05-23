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وزير العدل يشارك في مراسم تنصيب رئيس تشاد

الشروق أونلاين
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وزير العدل يشارك في مراسم تنصيب رئيس تشاد
ح.م
جانب من مراسم تنصيب الرئيس التشادي

شارك وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الخميس، في مراسم تنصيب الرئيس التشادي المنتخب محمد إدريس ديبي إتنو، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقدّم الوزير طبي، خلال مراسم التنصيب التي جرت بالعاصمة التشادية نجامينا، تهنئة الرئيس تبون للرئيس التشادي. مجدّدا دعوته للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وفي 9 ماي الجاري، أعلنت لجنة الانتخابات في تشاد، فوز رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو في الجولة الأولى من الرئاسيات، التي أجريت بداية الشهر.

وحصل الرئيس التشادي، على 61.03 من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات. متفوّقا على رئيس وزرائه سيكسي ماسرا، الذي حصل على 18.53 بالمئة من الأصوات.

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