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وزير العدل يشرف على تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق هذا الاثنين

الشروق أونلاين
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وزير العدل يشرف على تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق هذا الاثنين

يشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الاثنين، على تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق بمقر الوزارة.

وأوضح بيان لوزارة العدل، الأحد، أن تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق سيتم تنفيذا للالتزام الذي تعهد به الوزير بمناسبة الندوة الوطنية للمنتخبين في هيئة التوثيق التي انعقدت بالجزائر يوم 15 جويلية الماضي.

وأضاف البيان أن المجلس الأعلى للتوثيق، الذي يرأسه وزير العدل حافظ الأختام، يتولى رسم السياسة العامة للتوثيق ودراسة كل المسائل المتعلقة بترقية المهنة والتكفل بانشغالات المنتسبين إليها.

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